SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Познер: «Хотел бы записать интервью с Месси. С другой стороны, мне бы было бы интересно побеседовать и с Роналду»

Познер: «Хотел бы записать интервью с Месси. С другой стороны, мне бы было бы интересно побеседовать и с Роналду»

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер заявил о желании взять интервью у чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси и чемпиона Европы со сборной Португалии Криштиану Роналду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии