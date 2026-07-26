Познер: «Хотел бы записать интервью с Месси. С другой стороны, мне бы было бы интересно побеседовать и с Роналду»

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер заявил о желании взять интервью у чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси и чемпиона Европы со сборной Португалии Криштиану Роналду.
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