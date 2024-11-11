BLUETTI и программа ООН-Хабитат налаживают партнерство для поддержки чистой энергетики и устойчивого развития во всей Африке 

Компания BLUETTI, лидер в области решений для хранения чистой энергии, установила стратегическое партнерство с Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) на 12-м Всемирном форуме городов (WUF12), который прошел в Каире.
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