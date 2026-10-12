Почти 3 млрд рублей направят в регионы на развитие туризма

На создание номерного фонда и точек притяжения направят почти 3 млрд рублей.Почти три миллиарда рублей направят в регионы на создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения.
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