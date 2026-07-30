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Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* (внесён в перечень в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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