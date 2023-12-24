Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Власова
    Национализировать все заведения и предприятия у таких хозяев!Суши-кафе в Таган...
  • С С
    Они в этом уверены на все 100. Им ничегошеньки не будет.Суши-кафе в Таган...
  • Роман Маннанов
    Таганрог??? Да, вы че там, белены обьелись, сотрудники ФСБ???Суши-кафе в Таган...

Ивлеева извинилась за «голую вечеринку» и направит деньги на благотворительность

Ивлеева извинилась за «голую вечеринку» и направит деньги на благотворительность

Блогер, телеведущая Анастасия Ивлеева, устроившая в ночь на 21 декабря вечеринку в московском клубе "Мутабор", которую в последние дни обсуждает общественность, извинилась и сообщила, что направит вырученные за билета деньги на благотворительность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Дульщикова
Мы плетём сети,льём свечи,шьём принадлежности для госпиталей с любовью, пожеланиями жизни и здоровья.А с каким посылом пойдут на СВО деньги ивлеевой? Нельзя от неё брать такие грязные деньги!
Ответить
14 час.
Виталий
Вечеринка была благотворительной? Неожиданно.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх