Ивлеева извинилась за «голую вечеринку» и направит деньги на благотворительность

Блогер, телеведущая Анастасия Ивлеева, устроившая в ночь на 21 декабря вечеринку в московском клубе "Мутабор", которую в последние дни обсуждает общественность, извинилась и сообщила, что направит вырученные за билета деньги на благотворительность.
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