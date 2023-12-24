Ивлеева извинилась за «голую вечеринку» и направит деньги на благотворительность

Татьяна Дульщикова

Мы плетём сети,льём свечи,шьём принадлежности для госпиталей с любовью, пожеланиями жизни и здоровья.А с каким посылом пойдут на СВО деньги ивлеевой? Нельзя от неё брать такие грязные деньги!