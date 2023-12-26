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Берлинская: ВСУ придется отступить, если Киев не увеличит производство дронов

Берлинская: ВСУ придется отступить, если Киев не увеличит производство дронов

Как заявила в интервью YouTube-каналу «Украинская правда» глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, ВСУ вынуждены будут отступить, если Украина не сможет соответствовать России и развивать новые беспилотные системы.

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