Берлинская: ВСУ придется отступить, если Киев не увеличит производство дронов

Как заявила в интервью YouTube-каналу «Украинская правда» глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, ВСУ вынуждены будут отступить, если Украина не сможет соответствовать России и развивать новые беспилотные системы.
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