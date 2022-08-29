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Граната в зрительном зале, разгром на базаре: "убийственное" прошлое Уссурийска

Граната в зрительном зале, разгром на базаре: "убийственное" прошлое Уссурийска

Криминальная история Уссурийска — так сегодня говорят разве что о сериале "Спец" (18+). Однако тихий приморский городок имеет куда более богатое преступное прошлое.

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