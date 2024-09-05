Два съезда на развязке КАД Санкт-Петербурга с Приморским шоссе перекроют на пять дней

Ограничения будут действовать с 11 по 16 сентября В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что с 11 по 16 сентября будет перекрыт съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня», а также съезд в направлении из Сестрорецка, с Приморского шоссе на внутреннее кольцо КАД.