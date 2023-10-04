Брошенные животные иногда годами ждут своих хозяев

По осени жители сел и деревень собирают "урожай" оставленных животных С наступлением осени сельские жители собирают не только урожай со своих грядок, но и пожинают «плоды» дачного сезона в виде брошенных животных.
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