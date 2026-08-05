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В Болгарии задержали координатора поставок наркотиков с Украины в ЕС

В Болгарии задержали координатора поставок наркотиков с Украины в ЕС

Мужчина, который организовал масштабные поставки запрещенных веществ с территории Украины в страны Европейского союза, был задержан сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии, 5 августа сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

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