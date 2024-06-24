На Украине пожаловались на уничтоженную РФ защиту от дронов за $500 млн

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для защиты от беспилотников потратили полмиллиарда долларов на сооружения, которые были уничтожены российскими ракетами, заявил экс-генеральный прокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.