Песков: несоблюдение Киевом моратория на удары является катастрофичным

Киев либо не способен, либо не желает соблюдать запрет на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и то, и другое представляет серьёзную угрозу, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.