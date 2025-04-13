Песков: несоблюдение Киевом моратория на удары является катастрофичным

Киев либо не способен, либо не желает соблюдать запрет на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и то, и другое представляет серьёзную угрозу, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
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