Разрыв ЕС и России ведет к чистке олигархов Франции @ Yoan Valat/REUTERS Tекст: Валерия Вербинина Те люди, которые еще несколько лет назад были главной политической опорой Эммануэля Макрона – богатейшие французские олигархи, теперь становятся его основными противниками.