Военное обозрение

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Немецкая пресса: у Зеленского возникли разногласия с главкомом ВСУ из-за ситуации в Бахмуте

Немецкая пресса: у Зеленского возникли разногласия с главкомом ВСУ из-за ситуации в Бахмуте

У президента Украины Владимира Зеленского возникли разногласия с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным возникли разногласия из-за ситуации в Артемовске (Бахмуте).

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