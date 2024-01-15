СМИ сообщили о решении Науру разорвать дипотношения с Тайванем

Власти островного государства Науру в Тихом океане заявили о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и признании политики «одного Китая», сообщило 15 января британское издание The Independent со ссылкой на заявление правительства.
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