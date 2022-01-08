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Лыжи. Ski Classics. Вылегжанин, Вокуев, Гребенько, Шемякин, Баграшов, Кузнецов пробегут марафон на 62 км

Сегодня в Италии пройдет гонка на 62 км классическим стилем Pustertaler Ski Marathon.  Лыжные гонки Ski Classics Сесто – Виллабасса, Италия 62 км, классический стиль Начало – 10.

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