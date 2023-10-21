Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    То что хохлы славяне, это ошибочное утверждение ученых. Два братских народа хохлы и евреи у них все идентично, они об...Украинцы жгут Тор...
  • Светлана Масютенко
    И неужели есть такие глупцы, которые выкидывают такие бабки за ургановскую дурь? Хотя...умом Россию не понять и не вс...Иван Ургант подня...
  • Елена Бреслова
    порядочный мужик! Браво, Маэстро!👏Откровения Раймон...

Красную площадь перекрыли забором. "Пригонят танки"

Красную площадь перекрыли забором. "Пригонят танки"

Красную площадь в Москве перекрыли. "Территорию огородили железными заборами и ввели усиление", - сообщают источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ткаченко
И что тебя удивляет? Сам парад или что шли воевать?
Ответить
10 час.
Евгений Бут
А, что мы с вами уже на ты?
Ответить
4 час.
ЕБ
Евгений Бут
Для тупых объясняю! Парад 7 ноября проходил в честь великого Октября! И люди после парада шли на передовую! Парад в честь Октябрьской революции, об этом надо писать и мавзолей расчехлить! Это наша история!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх