Красную площадь в Москве перекрыли. "Территорию огородили железными заборами и ввели усиление", - сообщают источники.
Красную площадь перекрыли забором. "Пригонят танки"
Комментарии
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Александр Ткаченко
И что тебя удивляет? Сам парад или что шли воевать?
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10 час.
Евгений Бут
А, что мы с вами уже на ты?
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4 час.
ЕБ
Евгений Бут
Для тупых объясняю! Парад 7 ноября проходил в честь великого Октября! И люди после парада шли на передовую! Парад в честь Октябрьской революции, об этом надо писать и мавзолей расчехлить! Это наша история!
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4 час.
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