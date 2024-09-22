Лидеры четырех стран призвали включить в СБ ООН новые государства

Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и Австралии Энтони Албаниз призвали к реформе Совета Безопасности (СБ) ООН с включением в него новых постоянных членов от Африки, Азии и Латинской Америки.