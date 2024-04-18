Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ловчий
    У меня вопрос. А такое понятие как "кровная месть" среди ослоёбов все ещё в силе?Полиция ищет неле...
  • Латыпов Дмитрий
    Стручок смотри,это твоё...крах  твоего ссср,глас народа!!!Красные буржуи: к...
  • Латыпов Дмитрий
    Вот твоя реальность!!!Красные буржуи: к...

Русские "Осины" бьют в самое сердце весь Западный мир вампиров

Русские "Осины" бьют в самое сердце весь Западный мир вампиров

Юрий Кот 12 апреля, в День русской космонавтики, произошло событие, которое для многих осталось незамеченным, но у многих западных спецслужб волосы на голове поседели и выпали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
ИЗРАИЛЬ, КАК В ПЕСНЕ У ВЫСОЦКОГО &quot;НАЛЕТЕЛ НА САМОСВАЛ?&quot;
Ответить
16 час.
Юрий Золотарев
ВСЁ-О-О идёт по плану!!
Ответить
14 час.
Андрей
Пользуюсь китайским телефоном-китайской осью и встроенным в нее сшастким навигатором....мы запустили первый спутник УРРА товарищи..бля ура кому путину или Сталину..ой хрен разбережь-дрова подкинь в печку холодно, что-то....
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх