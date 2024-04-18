Юрий Кот 12 апреля, в День русской космонавтики, произошло событие, которое для многих осталось незамеченным, но у многих западных спецслужб волосы на голове поседели и выпали.
Русские "Осины" бьют в самое сердце весь Западный мир вампиров
Комментарии
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Владимир Соловьев
ИЗРАИЛЬ, КАК В ПЕСНЕ У ВЫСОЦКОГО "НАЛЕТЕЛ НА САМОСВАЛ?"
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16 час.
Юрий Золотарев
ВСЁ-О-О идёт по плану!!
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14 час.
Андрей
Пользуюсь китайским телефоном-китайской осью и встроенным в нее сшастким навигатором....мы запустили первый спутник УРРА товарищи..бля ура кому путину или Сталину..ой хрен разбережь-дрова подкинь в печку холодно, что-то....
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5 час.
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