´Президентская Республика: голос молодежи´ шагает по Бобруйску.

В общежитии Бобруйского государственного автомеханического колледжа состоялась встреча, на которой молодежь смогла обсудить актуальные темы в рамках нового проекта ´Президентская Республика: голос молодежи´.
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