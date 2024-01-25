Врач раскрыл способы избавиться от недосыпа

Если человек на протяжении длительного времени недосыпает, организм постепенно начинает утрачивать способность сопротивляться болезням и инфекциям, предупредил врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии