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Кузьмичев о «Локо»: «Галактионов не имеет вообще никакого влияния на происходящее в клубе. Наигрывая схему с тремя защитниками, он говорит: «Ни на что не рассчитываем, все плохо, трансферов нет»

– Вы понимаете причины трансфера Тимофеева в «Локомотив»? – Они на поверхности. – Чертановская селекция? – Это Сева [Терлецкий] сказал, не я.

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