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Юноша на автомобиле Тoyota Mark II в сумерках у светофора сбил пешехода насмерть

Юноша на автомобиле Тoyota Mark II в сумерках у светофора сбил пешехода насмерть

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП на Левобережье Омска.  Следственно-оперативная группа полиции накануне вечером осмотрела место дорожно-транспортного происшествия на регулируемом перекрёстке в районе дома №13/1 по улице Крупской.

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