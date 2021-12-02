Юноша на автомобиле Тoyota Mark II в сумерках у светофора сбил пешехода насмерть

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП на Левобережье Омска. Следственно-оперативная группа полиции накануне вечером осмотрела место дорожно-транспортного происшествия на регулируемом перекрёстке в районе дома №13/1 по улице Крупской.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП на Левобережье Омска. Следственно-оперативная группа полиции накануне вечером осмотрела место дорожно-транспортного происшествия на регулируемом перекрёстке в районе дома №13/1 по улице Крупской.
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