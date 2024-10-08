Столичный метрополитен в Бутырском начал подготовку к зимнему сезону

Столичный метрополитен в районе Бутырский начал подготовку к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.