Эксперты сообщили о росте атак на компании РФ с целью шпионажа

Доля атак, совершаемых на российские компании с целью шпионажа, выросла на 6%. Некоторые кибергруппировки не просто проникают в IT-инфраструктуру для скрытого сбора данных, но и нарушают ее работоспособность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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