В ведомствах отчитались, куда пойдут деньги от штрафов за нарушения ПДД

В России с 1 января 2025 года вступят в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в полтора раза и сокращение скидки на оплату штрафа с 50% до 25%.