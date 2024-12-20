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За рулем

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В ведомствах отчитались, куда пойдут деньги от штрафов за нарушения ПДД

В ведомствах отчитались, куда пойдут деньги от штрафов за нарушения ПДД

В России с 1 января 2025 года вступят в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в полтора раза и сокращение скидки на оплату штрафа с 50% до 25%.

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