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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пьер Гасли: «Если в гонке машина будет вести себя так же, как в квалификации, то у меня нет никаких шансов»

Пилот « Альпин » высказался о 14-м месте в квалификации к Гран-при Испании. «В первом сегменте все прошло далеко не лучшим образом, то же самое касается второго сегмента.

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