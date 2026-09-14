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Губернатор ХМАО Кухарук потребовал ускорить реконструкцию поликлиники в Югорске

Губернатор ХМАО Кухарук потребовал ускорить реконструкцию поликлиники в Югорске

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Югорск потребовал ускорить реконструкцию терапевтического отделения городской больницы.

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