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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» выиграл два матча подряд у «Лацио» в сезоне и идет большим фаворитом домашней игры, а БЕТСИТИ страхует ставку на 3000 рублей

«Интер» играет с «Лацио» в предпоследнем туре Серии А этого сезона. Миланцы уже дважды встречались с римлянами в этом сезоне – в чемпионате и Суперкубке Италии – и забили сопернику в двух матчах 5 безответных мячей.

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