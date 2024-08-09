В Хабаровске на Амурской протоке нашли тело 18-летнего юноши

Завершены поисковые работы в районе Амурской протоки на участке переулка Мельничный в Хабаровске. 7 августа водолазы МЧС обследовали место, где, предположительно, утонул 18-летний юноша, купавшийся в запрещённой зоне.
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