После закрытия Финляндией КПП 200 беженцев решили поехать в Петербург

МУРМАНСК, 24 ноября, ФедералПресс. Власти Мурманской области отправили в Петербург с КПП «Салла» в Кандалакшском районе почти 200 беженцев, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.
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