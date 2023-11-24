ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

После закрытия Финляндией КПП 200 беженцев решили поехать в Петербург

После закрытия Финляндией КПП 200 беженцев решили поехать в Петербург

МУРМАНСК, 24 ноября, ФедералПресс. Власти Мурманской области отправили в Петербург с КПП «Салла» в Кандалакшском районе почти 200 беженцев, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх