Россия увеличила поставки газа в Китай на 23% за 9 месяцев Китайские закупки трубопроводного газа из России в январе-сентябре 2024 г.
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Россия увеличила поставки газа в Китай на 23% за 9 месяцев Китайские закупки трубопроводного газа из России в январе-сентябре 2024 г.
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