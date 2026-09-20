Де Брюйне, Лукаку, Тилеманс, Ламменс и Годтс вызваны в сборную Бельгии на первые игры при ван Боммеле

Объявлен состав сборной Бельгии на первые матчи под руководством нового тренера Штаб Марка ван Боммела вызвал на матчи Лиги наций против Италии , Франции и Турции следующих футболистов: вратари: Яри де Бюссер ( АЗ ), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс (« Челси »), Мартен Вандевордт (« РБ Лейпциг »); защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Максим де Кейпер (« Брайтон »), Зено Дебаст («Спортинг»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле, Кирьяни Саббе, Хоакин Сейс (все – «Брюгге»), Натан Нгой («Лилль»), Артюр Теате («Болонья»); полузащитники: Кевин де Брюйне («Наполи»), Мандела Кейта («Парма»), Ромео Лавия (« Челсиі »), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Манчестер Юнайтед»), Ханс Ванакен («Брюгге»); нападающие: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Малик Фофана («Сандерленд»), Матиас Пардо («Ньюкасл»), Мика Годтс («ПСЖ»), Ромелу Лукаку («Фенербахче»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диегу Морейра («Милан»), Лои Опенда («Лион»), Леандро Троссард («Бешикташ»).
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