Трамп проведет митинг на 20-тысячном стадионе за день до инаугурации

REUTERS/Cheney Orr/File Photo Избранный президент США Дональд Трамп 19 января проведет митинг на 20-тысячном стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, сообщает The Hill со ссылкой на заявление штаба республиканца.
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