В Крыму работают Центры содействия населению: адреса и график

В Крыму в условиях отключений электроэнергии продолжают работать Центры содействия населению. Здесь можно зарядить телефон и другие гаджеты, воспользоваться Wi-Fi, а также оставить письменное обращение или задать вопрос волонтёрам.
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