Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

119 подписчиков

В Крыму работают Центры содействия населению: адреса и график

В Крыму работают Центры содействия населению: адреса и график

В Крыму в условиях отключений электроэнергии продолжают работать Центры содействия населению. Здесь можно зарядить телефон и другие гаджеты, воспользоваться Wi-Fi, а также оставить письменное обращение или задать вопрос волонтёрам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии