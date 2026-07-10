Microsoft «разогнала» Xbox

В прошлом месяце руководство Xbox обозначило необходимость сложной «перезагрузки» подразделения, а сегодня утром Microsoft раскрыла её детали, объявив о сокращении 3200 сотрудников (около 20% штата Xbox) и отказе от пяти небольших студий, … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии