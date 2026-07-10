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Нескучные технологии

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Microsoft «разогнала» Xbox

Microsoft «разогнала» Xbox

В прошлом месяце руководство Xbox обозначило необходимость сложной «перезагрузки» подразделения, а сегодня утром Microsoft раскрыла её детали, объявив о сокращении 3200 сотрудников (около 20% штата Xbox) и отказе от пяти небольших студий, … .

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