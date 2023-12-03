Не время расслабляться: что делать садоводам в декабре Елена Галицкая Несмотря на то что весь урожай текущего года уже убран и сохранен в кладовых или под крышками банок, у заботливых дачников обязанности не иссякают.
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