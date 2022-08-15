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Политолог Бальбек назвал посягательством на нацбезопасность угрозы со стороны Украины в адрес Крымского моста

Политолог Бальбек назвал посягательством на нацбезопасность угрозы со стороны Украины в адрес Крымского моста

Политолог Руслан Бальбек в понедельник оценил информацию о том, что украинская сторона в июне провела переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом о планах уничтожения Крымского моста.

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