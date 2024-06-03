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Генпрокуратура направила дополнительные запросы за рубеж по делу о подрыве СП

Генеральная прокуратура России направила в США, Германию, Францию и на Кипр дополнительные запросы в рамках расследования дела о подрыве "Северных потоках", сообщил в понедельник, 3 июня, официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

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