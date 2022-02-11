Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Почеттино о влиянии игр с «Реалом» на будущее Мбаппе: «Я не думаю, что такое важное решение будет принято из-за пары матчей»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что матчи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов не повлияют на решение форварда Килиана Мбаппе относительно будущего.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх