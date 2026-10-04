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Футболист сборной Намибии купит водку после матча с Россией: «Жена сказала, что хочет попробовать»

Игрок сборной Намибии Деон Хотто заявил, что планирует купить водку в качестве сувенира после товарищеского матча со сборной России в Екатеринбурге.

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