Инвестор для проблемного завода, выплаты пострадавшим от паводка: главные новости Прикамья за неделю

Прошедшая неделя в Прикамье оказалась богатой на решения властей: губернатор Дмитрий Махонин дал установки мэрам из-за паводка и его последствий, а еще объяснил порядок выплат компенсаций пострадавшим от стихии.
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