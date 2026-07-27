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Инвестор для проблемного завода, выплаты пострадавшим от паводка: главные новости Прикамья за неделю

Прошедшая неделя в Прикамье оказалась богатой на решения властей: губернатор Дмитрий Махонин дал установки мэрам из-за паводка и его последствий, а еще объяснил порядок выплат компенсаций пострадавшим от стихии.

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