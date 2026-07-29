Аномальная жара вернулась на Алтай в конце июля

Максимальные температуры воздуха составят +30 градусов и выше В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары в период с 29 июля по 5 августа, сообщает региональный Гидрометцентр.
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