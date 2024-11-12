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Рынку смартфонов в России предрекли сокращение

Рынку смартфонов в России предрекли сокращение

В 2024 году рынок бытовой техники и электроники в России может сократиться на 10-20 процентов. Такое развитие событий предрек ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его цитирует газета «Известия».

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