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Политика как она есть

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Зеленский и Макрон обсудили военное сотрудничество перед заседанием в Рамштайне

Зеленский и Макрон обсудили военное сотрудничество перед заседанием в Рамштайне

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили военное сотрудничество в преддверии заседания контактной группы по военному содействию Киеву на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

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