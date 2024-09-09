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Сказка наизнанку: турецкий миллионер оставил русскую жену с 22 детьми

Сказка наизнанку: турецкий миллионер оставил русскую жену с 22 детьми

Avia.pro - СМИ Ах, сказки, сказки. В детстве мы с вами любили слушать о принцах и принцессах, о замках и пышных свадьбах, о том, как все жили долго и счастливо.

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Комментарии
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Василий
А может просто сам процесс?
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2 час.
Сергей Трофимов
ну что с нее возьмёшь был бы человек а то баба а бабы не думают головой так как там маловато мозгов а так сказать думают тем местом что у них между ног и еще главное для баб деньги деньги и опять деньги
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2 час.
Grandad
Непонятно, что за старшая дочка Вика, помогающая наблюдать за детьми, если дети стали рождаться в 2020 году: сначала мальчик, а через год девочка Оливия. Вика, значит, родилась еще позже. И в 2 или 3 года уже помогала?
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2 час.

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