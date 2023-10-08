Взгляд с Запада: сила Китая сужает для США возможности в Азии

Китайская концепция «наступательного сдерживания» требует ответа со стороны Вашингтона, утверждает аналитическая заметка на сайте американского Центра по вопросам международной морской безопасности.
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