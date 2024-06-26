Похоже, что The Casting of Frank Stone выйдет уже 3 сентября – информацию об этом нашли на сайте игрыКак стало известно, сегодня один из пользователей обнаружил на сайте игры The Casting of Frank Stone информацию о том, что релиз предстоящего хоррора от студии Supermassive Games состоится уже 3 сентября.
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