REUTERS/Stephane Mahe Более 200 человек собрались в среду у здания суда в коммуне Бобиньи под Парижем, требуя освободить группу несовершеннолетних участников протестного движения старшеклассников.
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