Бэннон: в случае победы Трамп инициирует расследование против чиновников США

Бывший главный советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что в случае победы Трамп инициирует расследование против некоторых высокопоставленных американских чиновников в связи с превышением их должностных полномочий.
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